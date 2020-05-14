Депутаты с амулетами. Соцсети о значках против вируса

Как выяснилось на днях, сразу несколько депутатов Государственной Думы надевают на заседания загадочные значки, "отпугивающие вирус".

Вот как это, например, объяснил депутат от ЛДПР Андрей Свинцов:

Я сторонник против всех вирусов и другой нечисти использовать все возможные способы, даже абсурдные. Я не знаю, эффективен блокатор или нет. Стоит он в районе тысячи рублей. Я его у кого-то увидел, спросил, мне ответили: мы не знаем, эффективен он или нет, но мы пока не заболели.

Соответственно я тоже тысячу рублей потратил, нацепил "блокатор", перчатки, маску, пью витамины, делаю зарядку, всячески поддерживаю иммунитет и надеюсь, что не заболею.

У меня просто обычный прямоугольничек, на котором написано "блокатор". Я не знаю, что там за белые кресты. Никакого креста у меня нет. У всех, наверное, разные. У меня просто прямоугольник такой, как пакетик с сахаром, три на пять сантиметров, на прищепке на грудном кармане.

Я с ним хожу, он у меня всегда на пиджаке. Сплю я без него, естественно, но из дома я выхожу с ним и все время с ним хожу. Я не знаю, помогает он или нет. Но я, слава богу, пока не заболел. Я не знаю, спасибо это "блокатору", или в целом. Я и корень имбиря жевал, и витамин С пью. Всю чушь, какую пишут в интернете, я все использую. А вдруг.

И тут уж, что называется, "соцсети высмеяли".

Анна Зайцева:

Здравствуйте! В эфире нерегулярная рубрика «Читаем новости с вот таким лицом».

Геннадий Гудков:

Радует то, что интеллектуальный уровень Думы растет с каждым новым созывом!

Антон Орехъ:



А вот скажите: не является ли это распространением фейков и мифов о коронавирусе, пропагандой лженаучных знаний?



Михаил Пожарский:



Похоже, что приблуда производится в Японии и называется Ecom air mask es-020в, защищает от вирусов, инфекций и космических лучей с планеты Нибиру. Но, если вчитаться в описание, похоже это нечто вроде елочки-освежителя воздуха. Стоит 800 рублей, но, наверняка, тот, кто продал это депутатам, добавил пару-тройку тысяч процентов к цене. Российский депутат дешевле вряд ли возьмет. Жалко, конечно, что только белый крест. Можно было бы им втюхать один древний индийский защитный символ (тоже помогает от вирусов) - как раз на 9 мая была бы хохма. Впрочем, зато сейчас можно сказать, что РФ - это филиал Мальтийского ордена.

Андрей Козенко:

Ааа, депутатские «значки» от коронавируса в ЮК на Амазоне продают в качестве освежителей воздуха для автомобилей, аааа, товар currently unavailable, кто же его раскупил

Иван Давыдов:

Здравствуйте, темные века, приветствуем, товарищи, депутатов с амулетами.

Кстати, убежден, - если кто-нибудь им наплетет, что от вируса защищает употребление свежей крови невинных младенцев, - с удовольствием будут пить.

Берегите себя, хоть и мало совсем смысла в этих словах осталось.

Фёдор Крашенинников:



Потрясающе просто. А что не таблетку арбидола на ниточке?

Михаил Светов:

Когда номенклатура в очередной раз будет лгать, якобы у оппозиции нет опыта и экспертизы править страной, и вообще кто вы такой, просто вспоминайте, что нашей страной уже 20 лет управляют люди, которые отпугивают коронавирус специальными значками.

Виктор Охотин:

А справки от психиатра депутаты предъявляют, прежде чем выдвигать свою кандидатуру на выборах в Госдуму?

Виталий Челышев:

Занятно... Кто, интересно, на этом заработал? Сколько - меня не интересует. Важно - кто? Даже если им дарили "отпугиватели коронавируса", то это была прекрасная рекламная акция. После депутатов можно продавать задорого, Не буду говорить, на кого корона после этого спикировала. Скучно, девушки. И юноши тож... Скоро будут выстругивать перунов в домашних столярнях и на горбу своём вносить в нижнюю палату Совфеда.. Прости им, Господи! Наша вина. Ведь это мы (хоть и не я, всё равно - мы) их туда избрали...

Сергей Смирнов:

Законы принимают вот эти неадекваты. Потрясающе конечно:

Геннадий Каневский:

я никогда не пишу капслоком - это пОшло.

но понимаете, друзья мои.

я просто не хочу, чтобы ВОТ ЭТИ люди решали, как мне жить и что делать.

но, может, вы все хотите, конечно. это демократия, я возражать не буду.

(и не говорите мне, что других взять неоткуда, и что весь народ российский - именно такой. я прожил здесь 55 лет. не весь. хотя этим хотелось бы, конечно, чтобы весь. а то обидно).

Алексей Меринов:

...в авиации есть такой автоматический прибор. "Свой-чужой" зовется. Для определения-кто летит.

В Думе,кажется, все "свои"

Остап Кармоди:

Пишут, что многие депутаты Госдумы приобрели значки с крестами и носят их на лацканах для защиты от коронавируса.

Насколько я понимаю, далеко не только депутаты.

Наконец-то сбылось то, о чем все так долго мечтали, и каждого дурака пометили крестиком.

Борис Кирухин:

Такой же и уровень здравоохранения в России. И образования тоже, кстати.

Станислав Рудковский:

Может я что-то путаю, конечно, но, кажется, одному из них значок (или "бейджик", что он там носил?) от коронавируса не сказать, что сильно уж помог. Но пусть носят, чем больше они на бред отвлекаются, тем (будем надеяться) меньше бредовых законов успеют напринимать.

И действительно, ещё месяц назад с "блокатором вируса" на лацкане отметился Дмитрий Песков, который совсем недавно заболел.

Вадим Кудрявцев:

Пресс-секретарь Песков блокатором блокировал ,блокировал коронавирус да не выблокировал .

Впрочем, Песков это украшение больше не носит, о чём рассказал в интервью "Коммерсанту" (по стилю легко понять, что брал его Андрей Колесников):

— Вы же заботились о себе. Делали вроде все, что нужно. Мы помним, что даже беджик носили…

— Я носил беджик, возил его в машине и до сих пор его вожу… И когда журналисты стали писать, в том числе о его вреде, я же его снял…

— Может, и зря.

— Не исключено…

— Потому что не надо идти на поводу у журналистов… Не мне вам объяснять…

Евгений Петров:

Все высмеяли Дмитрия Пескова, и он снял блокатор вирусов.

И вот вам результат.

Какие мы недобрые, люди.

Дмитрий Сергеевич, вы не слушайте никого. Ещё нужно отпугиватель крокодилов прикупить, бывают очень эффективные модели. В СПб на Невском стационарные стоят - и там ни одного крокодила за последние 50 лет не замечено.