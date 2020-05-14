В Калининграде начался суд по делу супругов, обвиняемых в госизмене

Калининградский областной суд начал слушать дело эксперта Фонда Горчакова Антонины Зиминой и ее мужа Константина Антонца. Супругов обвиняют в госизмене. Слушания проходят в закрытом режиме, сообщил корреспонденту Север.Реалии отец обвиняемой Константин Зимин.

По его словам, Антонину Зимину в режиме полной секретности в начале мая перевезли из "Лефортово" в калининградское СИЗО. Начался суд, уже прошли два заседания, причём второе - без адвокатов и самих подсудимых. Пока никакой информации о ходе слушаний у родственников нет. Следующее заседание назначено на 28 мая, сообщил отец подсудимой.

Эксперт Фонда Горчакова, директор Балтийского центра диалога культур Антонина Зимина и ее муж Константин Антонец были арестованы в июле 2018 года. 10 февраля супругам предъявили обвинение по статье о государственной измене. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Поводом для возбуждения дела стали фотографии со свадьбы молодой пары, на которых оказался один из гостей – сотрудник калининградского управления ФСБ. Фото попали в социальные сети и в эфир одного из прибалтийских телеканалов.

По версии следствия, супруги раскрыли личность оперативника ФСБ, передав фото с ним спецслужбам Латвии. Супруги свою вину не признают. Зимина с июля 2018 года находилась в СИЗО "Лефортово" в Москве, позже туда же был доставлен Антонец. Уголовные дела супругов объединили в одно, оно насчитывает 12 томов. Материалы дела засекречены.