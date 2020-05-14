Генпрокурора России просят проверить данные о росте домашнего насилия

Депутаты от партии "Единая Россия" Виталий Милонов, Николай Земцов, Владимир Крупенников и Инга Юмашева обратились к Гепрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить публикации СМИ о росте жалоб на домашнее насилие во время режима самоизоляции. По мнению парламентариев, такая информация "порочит институт брака и семьи". Обращение опубликовано телеканалом "Царьград".

Речь идёт о статье РБК, в которой сообщалось, что депутаты Госдумы от "Единой России" Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова просят правительство страны принять меры из-за роста жалоб на насилие дома. По информации парламентариев, за март 2020 года на всероссийский телефон доверия для женщин поступило на 24% больше звонков, чем за февраль.

В МВД такие данные опровергают и утверждают, что количество случаев домашнего насилия наоборот снизилось. По данным ведомства, в апреле 2020 года было зафиксировано на 9% меньше таких случаев по сравнению с апрелем 2019 года. Всего за первый квартал текущего года количество преступлений в российских семьях снизилось на 13%, отчитались в МВД.

Пушкина в разговоре с РБК назвала коллег по партии, обратившихся с жалобой, "доносчиками" и "мракобесами". По её мнению, данные статистики МВД по случаям домашнего насилия несовершенны.