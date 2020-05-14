"Росатом" и "Ростех" построят 25 мусоросжигательных заводов за 600 млрд рублей

Госкорпорации "Росатом", "Ростех" и ВЭБ.РФ заключили соглашение о строительстве как минимум 25 мусоросжигательных заводов. Мусоросжительные заводы будут обслуживать "крупнейшие туристические центры России, а также агломерации с населением не менее 500 тысяч человек". В каких именно регионах их собираются построить, не уточняется. "Общая стоимость проекта оценивается в 600 млрд рублей, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ составляет порядка 200 млрд рублей", — говорится в заявлении "Росатома".

"30 мусоросжигательных заводов (25 новых, четыре в Подмосковье и один в Татарстане) смогут сжигать лишь 20% отходов (18 млн тонн). При этом от сжигания будет образовываться токсичная зола, имеющая более высокий класс опасности. По подсчетам "Гринпис", после сжигания образуется 30% золы (от массы отходов). Получается, от 30 заводов ежегодно будет образовывать 5 млн тонн токсичных отходов",— заявили в "Гринпис".

Председатель ВЭБ Игорь Шувалов, а также главы "Ростеха" и "Росатома" Сергей Чемезов и Алексей Лихачев подписали соглашение о сотрудничестве "в рамках реализации инвестиционной программы строительства 25 заводов по энергетической утилизации твердых коммунальных отходов" еще неделю назад, 7 мая. Копия соглашения есть в распоряжении РБК.

Соглашение действует в течение пяти лет, то есть до мая 2025 года, следует из документа. Первый из 25 заводов планируется построить в конце 2022 года, а в целом программа рассчитана на длительный срок. В декабре 2019 года Сергей Чемезов говорил о необходимости строительства 25–30 новых заводов для уничтожения мусора в России, один из таких заводов может появиться недалеко от Сочи.