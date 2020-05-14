"Росатом" и "Ростех" построят 25 мусоросжигательных заводов за 600 млрд рублей

Госкорпорации "Росатом", "Ростех" и ВЭБ.РФ заключили соглашение о строительстве как минимум 25 мусоросжигательных заводов. Мусоросжительные заводы будут обслуживать "крупнейшие туристические центры России, а также агломерации с населением не менее 500 тысяч человек". В каких именно регионах их собираются построить, не уточняется. "Общая стоимость проекта оценивается в 600 млрд рублей, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ составляет порядка 200 млрд рублей", — говорится в заявлении "Росатома".
- "30 мусоросжигательных заводов (25 новых, четыре в Подмосковье и один в Татарстане) смогут сжигать лишь 20% отходов (18 млн тонн). При этом от сжигания будет образовываться токсичная зола, имеющая более высокий класс опасности. По подсчетам "Гринпис", после сжигания образуется 30% золы (от массы отходов). Получается, от 30 заводов ежегодно будет образовывать 5 млн тонн токсичных отходов",— заявили в "Гринпис".
Председатель ВЭБ Игорь Шувалов, а также главы "Ростеха" и "Росатома" Сергей Чемезов и Алексей Лихачев подписали соглашение о сотрудничестве "в рамках реализации инвестиционной программы строительства 25 заводов по энергетической утилизации твердых коммунальных отходов" еще неделю назад, 7 мая. Копия соглашения есть в распоряжении РБК.
Соглашение действует в течение пяти лет, то есть до мая 2025 года, следует из документа. Первый из 25 заводов планируется построить в конце 2022 года, а в целом программа рассчитана на длительный срок. В декабре 2019 года Сергей Чемезов говорил о необходимости строительства 25–30 новых заводов для уничтожения мусора в России, один из таких заводов может появиться недалеко от Сочи.
- В конце 2019 года был принят закон, который приравнял сжигание мусора на заводах, вырабатывающих тепло и электроэнергию, к утилизации. Против законопроекта выступал "Гринпис". В организации говорили, что принятие поправок "поможет финансировать строительство очень дорогих мусоросжигательных заводов". В "Гринпис" предсказывали, что из-за этого мусор в России не будут перерабатывать "еще десятки лет".
- Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов настаивал на том, что принятые поправки предлагают запретить энергетическую утилизацию тех отходов, из которых не извлечены полезные фракции. Сжигать предлагается только то, что невозможно переработать.
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