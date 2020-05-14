В президенты Белоруссии выдвинулись Лукашенко и блогер Тихановский

Центризбирком Белоруссии приняла в четверг заявку на инициативной группы в поддержку выдвижения действующего президента Александра Лукашенко в президенты страны на очередной срок.

14 мая подала документы и инициативная группа в поддержку блогера Сергея Тихановского, который сейчас находится под арестом.

Всего поданы документы на регистрацию инициативных групп более 10 кандидатов, большая часть которых поддерживают проект оппозиционера Николая Статкевича "кандидаты протеста" - сообщает Белорусская служба Радио Свобода. Сам Статкевич свою кандидатуру выдвигать не будет, белорусская оппозиция также отказалась от праймериз для определения единого кандидата. Вместо этого, планируется выставить множество кандидатов, так или иначе оппонирующих Лукашенко, с целью создать легальную возможность проводить уличные акции (сбор подписей, пикеты в поддержку кандидатов и так далее).

Известно также, что кандидатуры намерены выставить бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико и бывший директор администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Их выдвижение вызвало интерес комментаторов, поскольку они не принадлежали к политической оппозиции Александру Лукашенко, а, напротив, долгое время входили в белорусскую управленческую элиту.​