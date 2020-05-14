Заведены уголовные дела на размещавших фото нацистов 9 мая

Следственный комитет России возбудил уголовные дела против тех, кто 9 мая в рамках онлайн-акции "Бессмертный полк" размещал в интернете фотографии нацистов – в частности, лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

Уголовные дела заведены по статье о реабилитации нацизма, максимальное наказание по которой – три года лишения свободы. В ведомстве уверены, что подозреваемые, личности которых сейчас устанавливает следствие, размещали фотографии "с целью одобрения преступлений, определённых Международным трибуналом в Нюрнберге". Сколько всего заведено дел и против какого количества людей – не сообщается.

Глава движения "Волонтёры победы" Ольга Амельченкова заявила, что её организация заблокировала более трёхсот тысяч анкет с фотографиями нацистов, которые неизвестные пытались разместить на сайтах "Бессмертного полка". При этом некоторые фотографии с фейковыми именами всё же были опубликованы на ресурсах. На одной из них Генрих Гиммлер был подписан как полковник Василий Алексеев из Ростовской области. На портрете рейхсфюрера СС не было видно каких-либо немецких знаков отличия.

Ранее фотография молодого Гитлера с подписью "Сумин Владимир Владимирович, воевал под Курском и под Москвой, умер в 1945 году во время висло-одерской операции" появилась на сайте патриотического конкурса "Имена героев". Организаторы признались, что "недосмотрели" и не распознали на фото главу нацистской Германии. В Следственном комитете сообщают, что ведут проверку и этого инцидента.