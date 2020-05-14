В Москве 15 мая начнётся массовое бесплатное тестирование жителей на антитела к коронавирусу, сообщил мэр города Сергей Собянин. В день планируется тестировать несколько десятков тысяч человек, это, в частности, должно помочь властям определить, появился ли в городе коллективный иммунитет.

Тестирование будет проводиться в тридцати городских поликлиниках, жители будут на него приглашаться. Отбор горожан будет осуществляться случайным образом, а приглашения – рассылаться на электронную почту или с помощью sms, — сообщает сайт мэра. Чтобы сдать кровь, необходимо будет записаться онлайн, перейдя по ссылке, указанной в приглашении.

Утверждается, что каждые несколько дней приглашение на сдачу анализа будут получать примерно 70 тысяч москвичей. В случае нахождения антител, горожане будут отправляться на больничный в самоизоляцию и будут сдавать уточняющее ПЦР-тестирование.

Данные тестирования станут основанием для смягчения условий карантина в городе мэр. Итоги исследования планируется регулярно публиковать на сайте мэрии.

Ранее издание "Важные истории" сообщило, что Москва закупила сотни тысяч тестов на антитела, точность которых может быть ниже, чем заявленная. Продолжает ли город закупать их или другие тесты — не сообщалось.