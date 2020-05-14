В Екатеринбурге экологические активисты посадили 47 саженцев деревьев в парке около Уральского государственного университета путей сообщения, за это администрация города собирается пожаловаться на них в МВД и ФСБ. Власти заявили, что в действиях активистов "налицо признаки экологического экстремизма".

Как сообщает издание Znak.com, посадка саженцев стала ответом на вырубку деревьев в парке под строительство бассейна. Администрацию возмутило то, что с ней посадку не согласовали. По словам первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика, "действия производились вне рамок закона", к тому же он утверждает, что площадка под строительство бассейна не готовилась и такого проекта нет, а информация о нём, появившаяся в СМИ, не соответсвует действительности.

Намерение заявить на экоактивистов в силовые ведомства Ковальчик объяснил необходимостью "соблюсти социальную стабильность и социальное спокойствие".