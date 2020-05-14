Суд в аннексированном Россией Крыму возобновил производство по делу Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ. В сентябре прошлого года он был освобождён в рамках обмена задержанными и заключёнными между Россией и Украиной. Об этом сообщает украинское издание "Граты" со ссылкой на адвоката.
Эдема Бекирова задержали в декабре 2018 года при переходе административной границы Крыма. По версии следствия, за несколько месяцев до этого он попросил знакомого сохранить 12 кг взрывчатки и патроны, однако тот рассказал обо всём сотрудникам ФСБ России. Бекиров отрицает вину и утверждает, что не имеет отношения к боеприпасам. Девять месяцев он провёл в СИЗО.
Бекиров – инвалид первой группы. Он страдает тяжёлым хроническим заболеванием. 9 сентября 2019 года крымчанина доставили в Киев вместе с другими обменянными украинцами. Судебный процесс в Крыму при этом был отменён 7 октября до полного выздоровления обвиняемого.
- Правозащитное движение "Мемориал" признало Бекирова политзаключенным.
- После аннексии Крыма в 2014 году десятки местных мусульман, подавляющее большинство из которых – крымские татары, были арестованы и осуждены по разным обвинениям. Международные правозащитные организации, а также Совет Европы считают преследование крымских татар политически мотивированным и требуют от российских властей прекратить репрессии. Россия все обвинения в свой адрес отвергает.
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