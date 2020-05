Роскомнадзор изучит публикации FT и NYT на предмет фейков о вирусе

Роскомнадзор изучит публикации The Financial Times и The New York Times, в которых ставится под сомнение официальная российская статистика смертности от коронавирусной инфекции, на предмет распространения фейковых новостей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее оба издания, опираясь на официальную российскую статистику, сообщили, что реальное число умерших от COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге может быть на 70 процентов больше официальных данных по заболеванию.

МИД России заявил, что направит газетам письма с требованием опровергнуть опубликованную информацию. В министерстве назвали публикации этих газет "беспочвенными спекуляциями" и "очередным сенсационным антироссийским фейком".

The New York Times в ответ заявила, что не сомневается в достоверности опубликованного материала.

Московский департамент здравоохранения в среду выпустил заявление, которое назвал опровержением информации, опубликованной в СМИ. В документе говорится, что причиной смерти 60 процентов пациентов с коронавирусом стали другие заболевания.