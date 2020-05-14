Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил об отставке главного тренера Юрия Сёмина, проработавшего с командой, с перерывами, 22 года.

Контракт с тренером заканчивается 31 мая, руководство клуба отказалось его продлевать несмотря на то, что "Локомотив" в текущем розыгрыше чемпионата России идёт на втором месте, что позволяет команде участвовать в самом престижном европейском клубном турнире – Лиге чемпионов. Кроме того, за последние три года под руководством Сёмина "Локомотив" стал чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и ещё один раз завоевал серебряные медали чемпионата.

Вместо Сёмина совет директоров "Локомотива" единогласно назначил главным тренером 40-летнего серба Марко Николича. С ним подписан контракт на два года с зарплатой 1,2 миллиона евро в год.

За свою тренерскую карьеру Николич выигрывал чемпионаты Сербии и Венгрии, а также кубки этих стран. При этом в клубном рейтинге УЕФА Сербия находится на 19-м месте, Венгрия – на 33-м, а Россия, в том числе благодаря регулярному участию "Локомотива" в европейских турнирах, – на 7-м.

Комментируя свою отставку, Юрий Сёмин призвал журналистов обращаться к председателю совета директоров "Локомотива" Анатолию Мещерякову. "Задавайте вопросы ему, мне нечего сказать", – цитирует его Sports.ru.

Мещеряков в свою очередь сообщил, что Сёмину была предложена должность почётного главного тренера "с соответствующей зарплатой и социальным пакетом". По словам председателя совета директоров, клуб собирается оптимизировать расходы и "находится на пороге нового этапа своего развития, который располагает к смене главного тренера". По информации Sports.ru, Юрий Сёмин получал в "Локомотиве" на 800 тысяч евро в год больше, чем предложено Николичу.