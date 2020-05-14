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ПАСЕ предостерегла Баку от давления на оппозицию из-за коронавируса

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) предостерегла Азербайджан от использования эпидемии коронавируса для борьбы с оппозицией.

Наблюдатели ПАСЕ сообщили, что более 15 азербайджанских активистов и журналистов были арестованы на сроки до 30 дней за нарушения ограничений по коронавирусу и неподчинение полиции. ПАСЕ опасается, что жизнь политических оппонентов Баку в заключении может оказаться под угрозой из-за вероятности заражения инфекцией.

Ассамблея призвала власти Азербайджана соблюдать свободу выражения мнений и не злоупотреблять мерами по борьбе с пандемией COVID-19 для давления на политических оппонентов.

В рейтинге свободы слова организации "Репортёры без границ" за 2020 год Азербайджан находится на 168-м месте из 180. Годом ранее страна занимала 166-ю строчку рейтинга.

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