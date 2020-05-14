Уволенный сотрудник Минздрава США дал показания в Конгрессе

В США бывший старший советник одного из ведомств Минздрава Рик Брайт дал показания в Конгрессе. Ранее он был уволен с поста после поданной в Конгресс жалобы на действия властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Законодатели хотят выяснить у эксперта подробности о реакции федерального правительства на пандемию коронавируса, которая унесла более 86 тысяч жизней в США, уточняет "Голос Америки".

Во время своего выступления Брайт заявил о новой вспышке COVID-19 осенью. Она, по словам эксперта, создаст беспрецедентную нагрузку на американскую систему здравоохранения.

Комментируя текущую борьбу с эпидемией в США, специалист отметил, что власти могли бы действовать лучше. "Если не улучшить планирование, то зима 2020 года может стать одной из самых мрачных в современной истории", – подчеркнул Брайт.

По словам эксперта, США нужна общенациональная стратегия тестирования.

По словам Брайта, ещё в январе он предупреждал руководство Минздрава об острой нехватке средств индивидуальной защиты для врачей, лечащих пациентов с коронавирусом.

"Я призывал Минздрав увеличить объемы производства масок, респираторов и других необходимых принадлежностей. (…) Мои призывы были проигнорированы, а меня перестали приглашать на совещания высокого уровня, посвященные борьбе с COVID-19", – сказал эксперт.

Как отмечает Брайт, руководство неоднократно игнорировало предложение производителя масок, который предлагал запустить простаивающие производственные мощности при поддержке государства.

Во время своих показаний Брайт призывал правительство рассказать о базовых правилах гигиены, социального дистанцирования и правильного использования масок. Он также призывает увеличить производство ряда необходимых принадлежностей и выработать систему их справедливого распространения по всей стране, а также ввести систему массового тестирования, отмечает "Голос Америки".

Экперт поставил под сомнение сроки создания вакцины от COVID-19 в срок от года до полутора лет. По словам Брайта, за это время США не будут иметь полной оценки безопасности препарата.

США являются лидером по числу инфицированных коронавирусом нового типа. Всего в стране зафиксировано почти полтора миллиона случаев COVID-19. Умерли более 86 тысяч человек.