От COVID-19 в мире умерли более 300 тысяч человек

В мире число умерших от коронавирусной инфекции превысило 300 тысяч. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса. Всего с начала эпидемии выявлено более четырёх миллионов заражений вирусом нового типа. Выздоровели около 1 миллиона 700 тысяч человек
Лидером по количеству заболевших COVID-19 являются США. Там диагноз подтвержден более чем у одного миллиона 400 тысяч человек. Умерли более 85 тысяч пациентов.
На втором месте по числу инфицированных Россия. По официальным данным там выявлено более 250 тысяч случаев COVID-19. Умерли более двух тысяч человек.
На третьем месте – Великобритания. Там коронавирус выявлен более чем у 230 тысяч человек. Скончались более 33,5 тысяч пациентов.
- На днях The Financial Times и The New York Times, используя официальную российскую статистику, сообщили, реальное число умерших от COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге может быть на 70 процентов выше официальных данных по заболеванию. МИД потребовал опровержения опубликованной информации. Роскомнадзор заявил, что изучит публикации на предмет распространения фейковых новостей.
- Коронавирус нового типа начал распространяться в Китае в конце прошлого года. Постепенно инфекция распространилась и на другие страны. США обвиняют Китай в несвоевременном информировании об опасности болезни. Пекин все обвинения в свой адрес отвергает.
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