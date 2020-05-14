От COVID-19 в мире умерли более 300 тысяч человек

В мире число умерших от коронавирусной инфекции превысило 300 тысяч. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса. Всего с начала эпидемии выявлено более четырёх миллионов заражений вирусом нового типа. Выздоровели около 1 миллиона 700 тысяч человек

Лидером по количеству заболевших COVID-19 являются США. Там диагноз подтвержден более чем у одного миллиона 400 тысяч человек. Умерли более 85 тысяч пациентов.

На втором месте по числу инфицированных Россия. По официальным данным там выявлено более 250 тысяч случаев COVID-19. Умерли более двух тысяч человек.

На третьем месте – Великобритания. Там коронавирус выявлен более чем у 230 тысяч человек. Скончались более 33,5 тысяч пациентов.