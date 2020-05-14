В Санкт-Петербурге умер скульптор и кукольник Роман Шустров

Скульптор и кукольник Роман Шустров умер в Санкт-Петербурге в Мариинской больнице на 62 году жизни. Он был госпитализирован с двусторонней атипичной пневмонией, вызванной коронавирусом, сообщил депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский на своей странице в фейсбуке. В последние дни умерший был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Шустров окончил институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина в Ленинграде, он был одним из вдохновителей движения авторских кукол в городе.

Широкой публике он, кроме того, был известен как автор мини-скульптуры "Петербургский ангел", которая находится в Измайловском саду Молодежного театра на набережной Фонтанки.

Скульптура, установленная в 2012 году стала одним из новых символов города, — рассказывает городское издание “Фонтанка”.