Бизнесмену и политику из Красноярска Анатолию Быкову предъявлено обвинение в соучастии в убийстве 25-летней давности. Осужденный за это преступление Владимир Татаренков подтвердил показания против Быкова, известного также как Толя-Бык, на очной ставке. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник. Официального подтверждения этой информации нет.

"Обвинение Быкову предъявлено, проведены очные ставки с другими участниками дела – Татаренковым и Сергеем Бакуровым", – сообщил источник. Быков не признал вину, заявил его адвокат Алексей Прохоров.

8 мая, на следующий день после своего задержания Быков обвинил в организации своего уголовного преследования губернатора края Александра Усса и главу региональной полиции Александра Рачинского. В этот же день суд поместил его под стражу на два месяца. Апелляция по мере пресечения назначена в суде края после 18 мая.

В Следственном комитете утверждают, что бизнесмен был задержан по делу об убийстве жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова, произошедшем в 1994 году. А показания против Быкова дал наёмный убийца преступной группировки Владимир Татаренков.

По данным следователей, убийства связаны с борьбой за активы, в частности, в алюминиевой промышленности. Анатолий Быков входил в совет директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), был его совладельцем. В 2002 году он был осужден за организацию покушения на криминального авторитета Вилора Струганова, известного как Паша Цветомузыка. Мещанский суд Москвы приговорил Анатолия Быкова к шести с половиной годам условно, позже судимость была снята.

С 1997 года по 2016 год Быков регулярно избирался в законодательное собрание Красноярского края и владел крупными местными предприятиями.

В последние годы бизнесмен финансировал ряд политических проектов в крае. При его поддержке в местные органы власти избирались представители партии "Патриоты России". Сам он баллотироваться из-за судимости не мог – в 2016 году был принят закон, запрещающий лицам с судимостью выдвигать свою кандидатуру на выборные должности. В 2020 году у Быкова истекает запрет на выдвижение.

Летом 2019 года Быков объявил о намерении создать движение "Наша Сибирь", которое боролось бы за увеличение финансирования регионов и их большую самостоятельность.