Россия обжаловала решение суда о выплате $57 млрд акционерам ЮКОСа

Россия в пятницу обжаловала решение Апелляционного суда Гааги, взыскавшего с неё около 57 миллиардов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС. Об этом сообщило министерство юстиции России.

Кассационная жалоба подана в Верховный суд Нидерландов. Когда она будет рассмотрена - пока неясно.

Как заявил руководитель Международного центра правовой защиты, представляющего интересы России в судах по делу ЮКОСа, Андрей Кондаков, апелляционная инстанция проигнорировала тот факт, что бывшие акционеры нефтяной компании "не были добросовестными инвесторами и совершили целый ряд противоправных действий".

18 февраля Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить около 57 миллиардов долларов (50 миллиардов основная сумма по иску и 7 миллиардов в качестве процентов) бывшим акционерам ЮКОСа.

Компенсацию в 2014 году присудил Третейский суд в Гааге. В решении указывалось, что Россия фактически экспроприировала компанию у ее законных владельцев. По версии суда, власти страны специально добивались банкротства компании, чтобы получить её активы и убрать главу ЮКОСа Михаила Ходорковского из политики.

Затем, однако, решение было обжаловано Россией и отменено Окружным судом в Гааге. Апелляционный суд, однако, отметил решение этого суда и вновь обязал Россию выплатить компенсацию. В решении суда, помимо прочего, указывалось на противоречия в правовой позиции российской стороны, в качестве аргумента была приведена и коллизия с юридическим оформлением аннексии Крыма.