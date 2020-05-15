Россия обжаловала решение суда о выплате $57 млрд акционерам ЮКОСа

Россия в пятницу обжаловала решение Апелляционного суда Гааги, взыскавшего с неё около 57 миллиардов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС. Об этом сообщило министерство юстиции России.
Кассационная жалоба подана в Верховный суд Нидерландов. Когда она будет рассмотрена - пока неясно.
Как заявил руководитель Международного центра правовой защиты, представляющего интересы России в судах по делу ЮКОСа, Андрей Кондаков, апелляционная инстанция проигнорировала тот факт, что бывшие акционеры нефтяной компании "не были добросовестными инвесторами и совершили целый ряд противоправных действий".
18 февраля Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить около 57 миллиардов долларов (50 миллиардов основная сумма по иску и 7 миллиардов в качестве процентов) бывшим акционерам ЮКОСа.
Компенсацию в 2014 году присудил Третейский суд в Гааге. В решении указывалось, что Россия фактически экспроприировала компанию у ее законных владельцев. По версии суда, власти страны специально добивались банкротства компании, чтобы получить её активы и убрать главу ЮКОСа Михаила Ходорковского из политики.
Затем, однако, решение было обжаловано Россией и отменено Окружным судом в Гааге. Апелляционный суд, однако, отметил решение этого суда и вновь обязал Россию выплатить компенсацию. В решении суда, помимо прочего, указывалось на противоречия в правовой позиции российской стороны, в качестве аргумента была приведена и коллизия с юридическим оформлением аннексии Крыма.
- Истцом по делу выступают три офшорные структуры – Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum, входившие в Group Menatep Limited. Они владели 70 процентами ЮКОСа и потеряли деньги при его банкротстве, писал ранее Forbes.
- Основным претендентом на компенсацию может быть бывший вице-президент нефтяной компании и член Совета Федерации от Мордовии Леонид Невзлин, подсчитывал раньше Forbes. В России Невзлин заочно приговорён к пожизненному заключению за организацию убийств. Он называет свое преследование политическим, настаивает на своей невиновности и удалён из международной базы розыска Интерпола.
- Кроме дела в Нидерландах, два иска против России рассматривают суды в Швейцарии и Канаде. В Швейцарии иск на 700 миллионов долларов подан от люксембургской компании Yukos Capital в 2013 году. Ещё 13 миллиардов требует в канадском арбитраже компания, купившая акции ЮКОСа в 2004 году.
- По словам Кондакова, вердикт Апелляционного суда не означает автоматического запуска процедуры ареста российских активов за рубежом. Истцы, однако, придерживаются иного мнения, ранее они заявили, что будут добиваться ареста имущества России в ряде юрисдикций.
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