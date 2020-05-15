Чемпионат России по футболу возобновится в июне

Сезон российской футбольной Премьер-лиги будет возобновлён 21 июня. Решение доиграть восемь туров чемпионата было принято на сегодняшнем заседании исполкома Российского футбольного союза, сообщается в твиттере организации.

В тот же день будет возобновлён розыгрыш Кубка России. Места проведения матчей турнира будут определяться с учётом эпидемиологической ситуации.

Второй и третий дивизионы чемпионата — первенства ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно. Команды, занявшие 15-е и 16-е места в Премьер-лиге, вылетят в ФНЛ, две первые команды ФНЛ — "Ротор" и "Химки" выйдут в Премьер-лигу, стыковых матчей в этом году не будет.

Матчи пройдут без зрителей.

Розыгрыш Премьер-лиги был приостановлен 17 марта. Предполагалось, что он будет возобновлён в апреле. К тому моменту игры были остановлены во всех ведущих европейских чемпионатах.