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Чемпионат России по футболу возобновится в июне

Сезон российской футбольной Премьер-лиги будет возобновлён 21 июня. Решение доиграть восемь туров чемпионата было принято на сегодняшнем заседании исполкома Российского футбольного союза, сообщается в твиттере организации.

В тот же день будет возобновлён розыгрыш Кубка России. Места проведения матчей турнира будут определяться с учётом эпидемиологической ситуации.

Второй и третий дивизионы чемпионата — первенства ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно. Команды, занявшие 15-е и 16-е места в Премьер-лиге, вылетят в ФНЛ, две первые команды ФНЛ — "Ротор" и "Химки" выйдут в Премьер-лигу, стыковых матчей в этом году не будет.

Матчи пройдут без зрителей.

Розыгрыш Премьер-лиги был приостановлен 17 марта. Предполагалось, что он будет возобновлён в апреле. К тому моменту игры были остановлены во всех ведущих европейских чемпионатах.

  • На 16 мая запланировано возобновление сезона в немецкой Бундеслиге. Испанский, английский и итальянский чемпионаты планируется возобновить в июне. Французский доигрываться не будет.
  • Первый матч российского чемпионата может состояться даже раньше 21 июня. Обычно игры разносятся по выходным начиная с пятницы, если это случится, чемпионат может быть фактически возобновлён 19 числа.

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