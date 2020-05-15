В Чечне после протестов медиков уволен главврач больницы

В Чечне после протестов медицинского персонала уволен главный врач центральной районной больницы города Гудермес, целиком перепрофилированной под лечение больных коронавирусной инфекцией.

Врачи и медсёстры накануне устроили в холле больницы стихийную акцию протеста, потребовав от главврача обеспечить их средствами защиты, которых, по их словам, катастрофически не хватает. Видео разошлось по соцсетям. Медики также жаловались на отсутствие питания во время дежурств - пишет Кавказ.Реалии. Главврач отверг все обвинения в свой адрес, однако после приезда делегации во главе со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым написал заявление об уходе по собственному желанию.

Как пишет "Новая газета", среди медперсонала также есть заражённые коронавирусом, а часть медиков опасалась работать с больными COVID-19. 11 мая скончался заведующий отделением травматологии Гудермесской ЦРБ Хамзат Алиев (официально не сообщалось, связана ли его смерть с коронавирусной инфекцией).

В минздраве Чечни назвали ситуацию результатом недопонимания и заверили, что средства защиты у врачей будут.

Новым главным врачом назначен бывший министр здравоохранения Муса Ахмадов, ранее он уже был главврачом больницы в Гудермесе.

По официальным данным на 15 мая, коронавирус в Чечне был выявлен у 891 человека, скончались девять.