Словения первой в Европе заявила о победе над эпидемией COVID-19

Словения первой из европейских стран официально объявила о победе над эпидемией коронавируса. За последние две недели в стране зафиксировано только 35 новых случаев заражения.
Словения первой в Европе ввела жесткие ограничительные меры в середине марта, а ослаблять их стала уже в середине апреля. Власти открыли несколько пограничных переходов с соседними странами. Приезжающим оттуда теперь не придется проходить карантин. Для гостей из других стран требование о двухнедельном карантине после прибытия в страну остаётся в силе.
Словенские власти подчеркнули, что "победа над эпидемией" означает, что все ограничительные меры будут немедленно сняты.
Всего в Словении, по официальным данными, зафиксировано менее полутора тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Умерли 103 пациента
Сегодня же министр социальных дел Эстонии Танель Кийк заявил, что эпидемию COVID-19 в стране можно считать временно закончившейся.
- Литва, Латвия и Эстония с 15 мая открыли границы между собой, закрытые ранее из-за вспышки коронавирусной инфекции. Жители этих стран могут свободно перемещаться между ними при условии, что в течение последних 14 дней они не выезжали за пределы стран Балтии и не контактировали с инфицированными. Приезжие из других государств обязаны, как и раньше, пройти двухнедельный карантин.
- Страны Евросоюза, в том числе входящие в Шенгенскую зону, начали вводить ограничения на въезд или полностью закрывать границы в середине марта. Грузовое сообщение не прерывалось. Закрыт был также въезд в государства Шенгенской зоны для иностранцев из "третьих стран", в том числе и России. Этот запрет действует до 15 июня. К этой дате, однако, ряд стран будет добиваться открытия границ внутри самой Шенгенской зоны или, по крайней мере, существенного ослабления запретов. Уже известно, что к 15 июня открыть границы с Австрией и Швейцарией планирует Германия. Также к этой дате должны открыться границы Чехии с Австрией и Словакией.
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