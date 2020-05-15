Словения первой в Европе заявила о победе над эпидемией COVID-19

Словения первой из европейских стран официально объявила о победе над эпидемией коронавируса. За последние две недели в стране зафиксировано только 35 новых случаев заражения.

Словения первой в Европе ввела жесткие ограничительные меры в середине марта, а ослаблять их стала уже в середине апреля. Власти открыли несколько пограничных переходов с соседними странами. Приезжающим оттуда теперь не придется проходить карантин. Для гостей из других стран требование о двухнедельном карантине после прибытия в страну остаётся в силе.

Словенские власти подчеркнули, что "победа над эпидемией" означает, что все ограничительные меры будут немедленно сняты.

Всего в Словении, по официальным данными, зафиксировано менее полутора тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Умерли 103 пациента

Сегодня же министр социальных дел Эстонии Танель Кийк заявил, что эпидемию COVID-19 в стране можно считать временно закончившейся.