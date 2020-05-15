В Белоруссии погибли участники проекта телеканала Настоящее Время

В Белоруссии двое участников съёмочной группы документального проекта "Неизвестная Беларусь" телеканала Настоящее Время Владимир Михайловский и Максим Гавриленко погибли в автокатастрофе по дороге из Гомеля в Минск.

Режиссёр Любовь Земцова в критическом состоянии находится в реанимации. 14 мая у неё был день рождения.

В автомобиль журналистов врезалась машина, которая шла по встречной полосе.

В Гомеле участники проекта снимали программу о волонтёрах, которые помогают врачам в борьбе с эпидемией коронавируса. Вместе с добровольцами они в течение дня доставляли помощь в больницы.

"Неизвестная Беларусь" – новая программа "Настоящего времени". В эфир вышло четыре эпизода.