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Лицом к событию

Куда Собянина закинет вирус?

Анастасия Ракова и Сергей Собянин

Сергей Собянин засиделся на посту московского мэра. 10 лет в этом году. Коронавирус может дать могучий толчок его карьере. Собянин рулит программой спасения от инфекции в масштабах страны. Оценит ли Родина его старания? Как далеко он теперь пойдет? До каких высот дорастет его самая доверенная помощница Анастасия Ракова? Обсуждаем с политологом Станиславом Белковским.

Делитесь своими прогнозами по поводу перспектив Сергея Собянина по номеру 8-800-200-22-12 начиная с 19.05.

Ведет программу «Лицом к событию» Елена Рыковцева

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