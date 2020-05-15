Президент Грузии помиловала лидеров оппозиции Окруашвили и Угулаву

Президент Грузии Саломе Зурабишвили издала указ о помиловании бывшего министра обороны, лидера партии "Победившая Грузия" Ираклия Окруашвили и бывшего мэра Тбилиси, одного из основателей партии "Европейская Грузия" Гиги Угулавы. Глава государства объяснила своё решение высшими интересами страны.

"Объединённая оппозиция Грузии" считала Окруашвили и Угулаву политическими заключёнными и настаивала на их немедленном освобождении. В противном случае, оппозиционные партии угрожали бойкотировать конституционную реформу по переходу на полностью пропорциональную систему выборов и началом акций протеста. Западные политики также настаивали на немедленном освобождении оппозиционеров.

Ираклий Окруашвили был приговорён к пяти годам лишения свободы по обвинению в организации группового насилия в отношении полицейских во время антиправительственных акций протеста 20 июня 2019 года. БГиги Угулава был приговорён к трём годам тюрьмы по обвинению в растрате государственных средств в 2011-2012 годах.