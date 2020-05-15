Минобороны России объявило об окончании операции в Италии

Министерство обороны России сообщает об официальном окончании операции по помощи Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Об этой операции было объявлено 21 марта, еще до того, как эпидемия коронавируса фактически началась в России (хотя и после того, как в стране были зарегистрированы единичные случаи заражения). 22 марта первые транспортные самолеты Ил-76 Минобороны прибыли на авиабазу ВВС Италии Пратика-ди-Маре под Римом. Они доставили в Италию средства защиты, средства дезинфекции, военных и врачей. Возглавил группу заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-майор Сергей Кикоть.

Российская гуманитарная помощь Италии подвергалась критике как в самой этой стране, так и в России. Итальянская газета La Stampa писала, что 80% этой помощи оказались "бесполезными". Российские военные в основном занимались дезинфекцией итальянских домов престарелых. В России отправку в Италию средств индивидуальной защиты (СИЗ) критиковали люди, опасавшиеся, что впоследствии этих средств не хватит самим российским врачам. Позже нехватку СИЗ российские власти признали.

Некоторые наблюдатели предполагали, что гуманитарная помощь России была мотивирована желанием Москвы не допустить очередного продления санкций, наложенных на страну из-за аннексии Крыма и войны на востоке Украины.

Как сообщал 1 мая телеканал "Настоящее время" со ссылкой на итальянскую газету Linkiesta, представитель итальянского "Движения пять звезд" Вито Петрочелли, президент комиссии по иностранным делам итальянского Сената, получил письмо от своего коллеги в российской Госдуме – главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Письмо было передано послом России в Италии Сергеем Разовым: в нем Слуцкий напоминает об оказанной Италии помощи в борьбе с эпидемией коронавируса и просит политика оказать давление на европейское руководство в Брюсселе с тем, чтобы экономические санкции в отношении Москвы были отменены.

12 апреля еще одно итальянское издание, La Repubblica, написало, что как минимум одна жительница Италии получила на свой телефон сообщение в мессенджере WhatsApp с просьбой записать видеоролик с благодарностями в адрес России в обмен на вознаграждение в 200 евро. Посольство России в Италии отвергло предположения о своей причастности к этой рассылке.