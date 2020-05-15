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В Петербурге неизвестные заявили о минировании 32 больниц

Неизвестные прислали на почту Красногвардейского суда Санкт-Петербурга письмо, в котором говорится, что здания суда и трех десятков медучреждений заминированы. Фотография письма выложена в телеграм-канале пресс-службы судов города.

Фото пресс-службы судов Петербурга
Фото пресс-службы судов Петербурга

В списке 32 больницы. Среди них есть учреждения, которые отданы под госпитализацию коронавирусных больных, например, больницы №15, №20 или Александровская больница.

Сообщения о минировании начали поступать в суды Петербурга в ноябре 2019 года и продолжались несколько месяцев. Ни одна из угроз не подтвердилась. В письмах говорилось, что сообщения о взрывах будут приходить до тех пор пока бизнесмен Константин Малофеев "не вернет долг в 120 биткоинов, украденных с биржи WEX".

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