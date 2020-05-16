Украина ввела санкции против Эрмитажа, Пушкинского музея и МГУ

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкционный список в отношении российских организаций, включив в него, в частности, ряд культурных учреждений. Санкции сроком на три года введены в отношении ряда российских музеев, университетов, научных учреждений и общественных организаций, список опубликован на сайте президента.

Под санкции попали Государственный Эрмитаж, московский Музей изобразительных искусств имени Пушкина, Московский государственный университет имени Ломоносова, ряд институтов Российской академии наук, Академия наук Татарстана. С ними запрещён культурный обмен и научное сотрудничество, должны быть прекращены официальные визиты, их активы на территории Украины должны быть заблокированы.

В санкционный список попали ряд учреждений аннексированного Россией Крыма — включая Историко-археологический музей-заповедник "Неаполь Скифский", Таврическое археологическое сообщество, Крымский федеральный университет и Институт археологии Крыма. Список расширен так же за счёт ряда российских СМИ, работающих на территории полуострова, включая Русское Радио и крымскотатарский канал "Миллет".

В 2015 года украинский депутат Людмила Дениоса заявляла, что в Эрмитаж вывозятся экспонаты из крымских музеев, а в декабре 2018 года министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш заявил, что санкции ожидают и археологов, проводивших раскопки в Крыму.