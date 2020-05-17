США запустили на орбиту секретный космоплан X-37B

Космические войска США запустили на орбиту беспилотный самолёт X-37B. Пуск ракеты-носителя "Атлас-5" состоялся в субботу с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, его транслировал ютьюб-канал United Launch Alliance.

Запуск в воскресенье состоялся с четвёртой попытки, первые три были отменены в субботу из-за неблагоприятных погодных условий.

Полностью цели запуска и полётной программы не раскрываются. Известно, что на борту космоплана должны будут проведены два эксперимента НАСА для изучения космической радиации и воздействия космического излучения на материалы и семена растений.

Кроме того, корабль выведет на орбиту экспериментальный спутник FalconSat-8, который, согласно описанию миссии, должен будет продемонстрировать технологию по преобразованию солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию, которую затем можно было бы отправлять на Землю.

Министр военно-воздушных сил США Барбары Барретт заявила, что пуск посвящён медицинским работникам, сотрудникам служб неотложной помощи и людям, чья работа не может быть прервана на карантин.