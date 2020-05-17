США запустили на орбиту секретный космоплан X-37B

Космические войска США запустили на орбиту беспилотный самолёт X-37B. Пуск ракеты-носителя "Атлас-5" состоялся в субботу с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, его транслировал ютьюб-канал United Launch Alliance.
Запуск в воскресенье состоялся с четвёртой попытки, первые три были отменены в субботу из-за неблагоприятных погодных условий.
Полностью цели запуска и полётной программы не раскрываются. Известно, что на борту космоплана должны будут проведены два эксперимента НАСА для изучения космической радиации и воздействия космического излучения на материалы и семена растений.
Кроме того, корабль выведет на орбиту экспериментальный спутник FalconSat-8, который, согласно описанию миссии, должен будет продемонстрировать технологию по преобразованию солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию, которую затем можно было бы отправлять на Землю.
Министр военно-воздушных сил США Барбары Барретт заявила, что пуск посвящён медицинским работникам, сотрудникам служб неотложной помощи и людям, чья работа не может быть прервана на карантин.
- Программа беспилотного космоплана X-37B разрабатывается с начала 2000-х годов корпорацией Boeing в интересах Пентагона. Аппарат внешне похож на не использующиеся больше шаттлы, но меньше в четыре раза, его длина составляет 8,9 метра, а размах крыла — 4,5 метра. Его взлётная масса — около пяти тонн.
- На данный момент известно о двух построенных X-37B, они выполнили пять полетов. Первый состоялся в 2010 году, он продолжался 244 дня. Следующие четыре полёта длились 468, 675, 718 и 780 дней соответственно. Последний продолжался с 7 сентября 2017 по 27 октября 2019 года. После полёта на орбите аппарат совершает посадку в самолётном режиме.
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