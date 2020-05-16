Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Умерла фотограф The Beatles Астрид Кирхгерр

Немецкая художница и фотограф Астрид Кирхгерр умерла в Гамбурге за день до своего 82-летия, сообщает DW со ссылкой на её друга. Это произошло в минувший вторник.

Кирхгерр прославилась как фотограф группы The Beatles, она дружила с музыкантами с самого начала их карьеры, познакомившись в 1960 году ещё с их первым составом.

Она была помолвлена с умершим в 21 год бас-гитаристом из первого состава группы Стюартом Сатклиффом и была дизайнером обложки дебютного альбома Джорджа Харрисона Wonderwall Music.

После смерти Сатклиффа она продолжала дружить с музыкантами и фотографировала их все шестидесятые. В последние годы она работала стилистом и дизайнером интерьеров в Гамбурге и открыла там магазин фотографий.

"Благослови Бог Астрид, прекрасного человека и фотографа", — написал в своём твиттере Ринго Старр.

Барабанщик первого состава группы Пит Бест написал, что оглушён её смертью.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG