Умерла фотограф The Beatles Астрид Кирхгерр

Немецкая художница и фотограф Астрид Кирхгерр умерла в Гамбурге за день до своего 82-летия, сообщает DW со ссылкой на её друга. Это произошло в минувший вторник.

Кирхгерр прославилась как фотограф группы The Beatles, она дружила с музыкантами с самого начала их карьеры, познакомившись в 1960 году ещё с их первым составом.

Она была помолвлена с умершим в 21 год бас-гитаристом из первого состава группы Стюартом Сатклиффом и была дизайнером обложки дебютного альбома Джорджа Харрисона Wonderwall Music.

После смерти Сатклиффа она продолжала дружить с музыкантами и фотографировала их все шестидесятые. В последние годы она работала стилистом и дизайнером интерьеров в Гамбурге и открыла там магазин фотографий.

"Благослови Бог Астрид, прекрасного человека и фотографа", — написал в своём твиттере Ринго Старр.

Барабанщик первого состава группы Пит Бест написал, что оглушён её смертью.