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Путин: Россия обладает оружием, какого нет ни у одной страны

Владимир Путин

Россия располагает оружием, которого нет ни у одной страны мира, сообщил президент Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин". Полную версию интервью представит в воскресенье телеканал "Россия-1".

"Это было бы абсолютно невозможно. Но мы это сделали,— сказал президент в интервью. Таких успехов не удалось бы добиться без "фундаментальной науки, научных школ и инженерных кадров", отметил Путин. В публикации газеты "Коммерсантъ" отмечается, что ранее, в телефонном разговоре президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина обсуждались вопросы контроля над вооружением. Трамп тогда призвал призвал российского президента не допустить дорогостоящей гонки вооружений.

В публикации говорится, что Россия заняла второе место после США в рейтинге крупнейших производителей оружия. Такой список ежегодно составляется Стокгольмским международным исследовательски институтом проблем мира (SIPRI).

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