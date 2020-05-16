Путин: Россия обладает оружием, какого нет ни у одной страны

Россия располагает оружием, которого нет ни у одной страны мира, сообщил президент Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин". Полную версию интервью представит в воскресенье телеканал "Россия-1".

"Это было бы абсолютно невозможно. Но мы это сделали,— сказал президент в интервью. Таких успехов не удалось бы добиться без "фундаментальной науки, научных школ и инженерных кадров", отметил Путин. В публикации газеты "Коммерсантъ" отмечается, что ранее, в телефонном разговоре президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина обсуждались вопросы контроля над вооружением. Трамп тогда призвал призвал российского президента не допустить дорогостоящей гонки вооружений.

В публикации говорится, что Россия заняла второе место после США в рейтинге крупнейших производителей оружия. Такой список ежегодно составляется Стокгольмским международным исследовательски институтом проблем мира (SIPRI).