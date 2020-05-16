США готовят к отправке в Россию 200 аппаратов ИВЛ

Соединённые Штаты передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). "Голос Америки", ссылаясь на правительственные документы, сообщил, что первые аппараты ИВЛ, произведённые в Калифорнии, будут готовы к отправке в Москву в среду. Ещё 150 аппаратов будут отправлены в Россию 26 мая.



Правительство США оплатило полностью стоимость аппаратов, оборудование для их пуска и расходы на доставку – в общей сложности, по словам представителей администрации, затраты составили 4,7 миллиона долларов.



Аппараты ИВЛ будут доставлены в Россию военной авиацией, так как между Россией и США в настоящее время почти нет коммерческих рейсов. В администрации подчеркивают, что аппараты предназначены для жителей России, и это решение не является сигналом какого-либо партнерства с российскими военными, отмечает "Голос Америки".

