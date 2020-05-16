Футболисты клубов Бундеслиги возобновили матчи после карантина

Германская Бундеслига возобновила матчи, став первой среди главных европейских футбольных объединений, которые возобновляют свои чемпионаты после эпидемии коронавируса.
В субботу состоялись шесть матчей:
"Боруссия" Д - "Шальке" - 4:0
"Лейпциг" - "Фрайбург" - 1:1
"Хоффенхайм" - "Герта" - 0:3
"Фортуна" - "Падерборн" - 0:0
"Аугсбург" - "Вольфсбург" - 1:2
"Айнтрахт" - Боруссия" М - 1:3
Игры Бундеслиги были прерваны 13 марта, когда у большинства команд ещё оставалось по девять матчей.
На стадионах вместо зрителей присутствует полиция, она обеспечивает безопасный ход матчей, не допуская болельщиков на трибуны и предотвращая таким образом стычки между сторонниками играющих команд, отмечает BBC Sport.
В условиях обязательного соблюдения социальной дистанции, во время каждого из матчей будут присутствовать на стадионе или вокруг стадиона примерно лишь 300 человек - игроки, сотрудники клубов и официальные лица. Все игроки к настоящему времени прошли тестирование на COVID-19 должны соблюдать безопасную дистанцию между собой, находясь за пределами футбольного поля.
Клубы Бундеслиги, все команды которой прошли через карантин, возобновили тренировки в середине апреля. Строгое соблюдение правил дистанцирования, поначалу тренировки небольшими группами и другие противоэпидемические меры привели клубы к возобновлению матчей 16 мая, отмечает BBC Sport.
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