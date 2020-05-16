Футболисты клубов Бундеслиги возобновили матчи после карантина

Германская Бундеслига возобновила матчи, став первой среди главных европейских футбольных объединений, которые возобновляют свои чемпионаты после эпидемии коронавируса.



В субботу состоялись шесть матчей:

"Боруссия" Д - "Шальке" - 4:0

"Лейпциг" - "Фрайбург" - 1:1

"Хоффенхайм" - "Герта" - 0:3

"Фортуна" - "Падерборн" - 0:0

"Аугсбург" - "Вольфсбург" - 1:2

"Айнтрахт" - Боруссия" М - 1:3



Игры Бундеслиги были прерваны 13 марта, когда у большинства команд ещё оставалось по девять матчей.



На стадионах вместо зрителей присутствует полиция, она обеспечивает безопасный ход матчей, не допуская болельщиков на трибуны и предотвращая таким образом стычки между сторонниками играющих команд, отмечает BBC Sport.

В условиях обязательного соблюдения социальной дистанции, во время каждого из матчей будут присутствовать на стадионе или вокруг стадиона примерно лишь 300 человек - игроки, сотрудники клубов и официальные лица. Все игроки к настоящему времени прошли тестирование на COVID-19 должны соблюдать безопасную дистанцию между собой, находясь за пределами футбольного поля.



Клубы Бундеслиги, все команды которой прошли через карантин, возобновили тренировки в середине апреля. Строгое соблюдение правил дистанцирования, поначалу тренировки небольшими группами и другие противоэпидемические меры привели клубы к возобновлению матчей 16 мая, отмечает BBC Sport.