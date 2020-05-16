Во Франции арестован Фелисьен Кабуга - за преступления в Руанде

В окрестностях Парижа 16 мая задержан один из главных обвиняемых в причастности к геноциду народа тутси в Руанде в 1994 году - Фелисьен Кабуга. Он жил в парижском пригороде по поддельным документам и находился в международном розыске более 20 лет. Французская полиция арестовала Кабугу в результате секретной, тщательно скоординированной операции и одновременными обысками по нескольким адресам, где мог находиться 84-летний беглец.

Кабуга был руководителем "Свободного радио и телевидения тысячи холмов", которое распространяло призывы к убийствам тутси. Он возглавлял и Фонд национальной обороны, собиравший средства на покупку оружия для боевых отрядов.



В июле 1994 года Кабуга попытался найти убежище в Швейцарии, но был выслан в Демократическую республику Конго. В 1997 году его видели в кенийской столице Найроби, где дважды безуспешно пытались задержать, сообщает RFI.

Кабуга будет экстрадирован в Гаагу. Поскольку работа Международного трибунала по Руанде была завершена в 2015 году, дело Кабуги будет рассматривать Международный остаточный механизм уголовных трибуналов.



По данным ООН, жертвами геноцида народа тутси в Руанде стали от 800 тысяч до одного миллиона человек, что составило примерно одну пятую часть населения страны.