Министр: в Дагестане от пневмонии умерли более 650 человек

Министр здравоохранения Дагестана заявил, что в республике по состоянию на 17 мая от "внебольничной пневмонии" умерли более 650 человек, в том числе более 40 врачей.

Об этом Джамалудин Гаджиибрагимов рассказал в интервью блогеру Руслану Курбанову. Оно размещено в его инстаграме.

По словам министра, "внебольничной пневмонией" в Дагестане по состоянию на 17 мая болеют более 12 тысяч человек.

По официальным данным, которые приводит в частности Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, в республике было выявлено только 3280 случаев инфицирования коронавирусом и 27 умерших. То есть официальное число всех умерших от COVID-19 меньше, чем число одних только медиков, умерших от "внебольничной пневмонии".

При этом министр сказал, что минздрав республики потенциально считает все внебольничные пневмонии коронавирусной инфекцией "и по ним работаем как с ковидными пациентами".

Главный редактор RT Маргарита Симоньян трактовала слова министра вполне определённо, написав в соцсетях, что в Дагестане "от коронавируса погибли сорок врачей". Потом, впрочем, она оговорилась, что об этом пишут дагестанские СМИ, а официально информация не подтверждена.

О том, что диагноз "внебольничная пневмония" ставится существенно большему числу людей, чем "коронавирусная инфекция", сообщалось и из других регионов. Недавно, в частности, о цифрах больных внебольничной пневмонией говорил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - они тоже были в разы выше, чем статистика подтверждённых случаев коронавирусной инфекции.