В Стерлитамаке снесли бюст Колчака. Он простоял всего два дня

В городе Стерлитамак (Республика Башкортостан) в ночь на воскресенье власти демонтировали бюст адмирала Александра Колчака, установленный двумя днями раньше на средства местного предпринимателя Тагира Ибрагимова.

Бюст был установлен рядом с торговым центром, принадлежащим предпринимателю. Официальное открытие планировалось на 18 мая. В мэрии Стерлитамака, однако, заявили, что он был установлен на муниципальной земле без разрешительной документации. Противники памятника, кроме того, указали на то, что Колчак, принявший в 1918 году титул Верховного правителя России и возглавлявший на Урале и в Сибири борьбу белой армии против советских ("красных") войск во времена Гражданской войны и расстрелянный в феврале 1920 года, формально не был реабилитирован. В частности, "государственным преступником" в своём комментарии назвал Колчака представитель КПРФ в Курултае Башкирии Дмитрий Чувилин. При этом в Иркутске на предполагаемом месте расстрела Колчака установлен памятник адмиралу.

Первую попытку снести памятник предприняли днём 16 мая, однако Ибрагимову и его сторонникам удалось его отстоять.

Предприниматель остался у памятника и на ночь, однако новой попытке его снести помешать не смог. Как рассказал Ибрагимов изданию Proufu.ru, в три часа ночи приехал заместитель главы администрации Альберт Шайхутдинов вместе с сотрудниками Росгвардии:

"Заблокировали меня со всех сторон, подогнали экскаватор, самосвал и вырвали постамент вместе с бюстом, быстро загрузили в КамАЗ и разъехались. – Моя сподвижница сумела подбежать к памятнику и получила от сотрудников травмы рук. Обратилась в травмпункт. Как НКВД в 37-м действуют - по ночам".

Ибрагимов пояснил, что решил почтить память Колчака не только как руководителя Белого движения, но и как учёного, полярного исследователя.

Установка, а затем и демонтаж памятника вызвали бурную полемику в соцсетях. По словам Ибрагимова, "К сожалению приходится констатировать что спустя столетие окончания гражданской войны, она все ещё не закончилась. До сих пор народ делят на своих и чужих, красных и белых".