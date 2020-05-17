Глава Роспотребнадзора: рост заболеваемости COVID-19 остановлен

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России удалось остановить. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" в воскрсенье заявила главный санитарный врач, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, "день ко дню практически уже прироста нет".

Ежедневно в России по официальным данным выявляется около 10 тысяч инфицированных коронавирусом. Это число относительно стабильно в последние две недели. В последние два дня число выявленных заражённых ниже 10 тысяч. При этом число новых случаев по-прежнему заметно превышает число тех, кто признан выздоровевшим, таким образом, число тех, кто сейчас в России болен, каждый день увеличивается.

Попова заявила, что "все регионы добились того, что ситуация стабилизируется", и отметила, что люди бережно относятся к своему здоровью. Она при этом подчеркнула, что "нужно научиться жить в новых условиях", поскольку даже с падением числа заражений коронавирус останется "с нами надолго". В частности, по словам Поповой, летом россиянам предстоит соблюдать ограничения, в частности, носить маски "на улице, в общественных местах, в транспорте и на рабочем месте". Официально так называемый "масочный режим" введён не на всей территории России - регионы устанавливают правила по-своему. В Москве, в частности, маски и перчатки обязательны в общественном транспорте, но не на улице.

Президент России Владимир Путин 11 мая заявил о прекращении так называемого режима нерабочих дней, который был введён в России в конце марта. При этом каждый регион определяет темпы выхода из карантина по своему усмотрению. В Москве карантин (так называемый режим самоизоляции) был продлён до 31 мая.

Как в России учитывают смерти от COVID-19 13 мая 2020 года Московский департамент здравоохранения опубликовал заявление, в котором объяснил, как учитываются в статистике умершие от коронавирусной инфекции. Ведомство фактически признало, что как минимум не в полной мере следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым с целью унификации мировой статистики болезнь COVID-19 "должна быть записана как причина смерти в медицинском свидетельстве о смерти для ВСЕХ умерших, у которых она вызвала или предположительно вызвала смерть, или способствовала ей", даже если это "не совпадает с тем, что является приемлемым с чисто медицинской точки зрения". В качестве допустимых исключений ВОЗ приводит пример, когда человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией умирает в результате ДТП. В тоже время, в некоторых случаях ВОЗ допускает указание и иных причин смерти у больных COVID-19, например, инфаркта миокарда. В заявлении Мосгорздрава признается, что свыше 60% смертей от COVID-19 были учтены российской статистикой как смерти "от явных альтернативных причин", таких как тот же инфаркт, инсульт, рак в терминальной стадии и другие. В заявлении не говорится о том, что эта практика будет пересмотрена в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Такого же принципа атрибуции смертей пациентов с коронавирусом придерживаются как минимум в нескольких российских регионах, например, в Челябинской области: здесь официальная статистика открыто делит умерших с подтвержденным коронавирусом на тех, у кого COVID-19 стал "основной" причиной смерти, и тех, у кого он был "сопутствующим заболеванием".