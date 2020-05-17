Врачи в Пермском крае требуют от Путина доплаты и средств защиты

Более 100 сотрудников скорой помощи Перми и Пермского края подписали открытое письмо президенту России, сообщает профсоюз "Альянс врачей". Медики требуют средства индивидуальной защиты и доплаты за коронавирус без поминутной тарификации за пациентов с подтвержденным диагнозом. Об этом сообщила "Новая газета".

Работники скорой помощи возмущены полученными выплатами за COVID по 2-3 тысячи рублей за март и апрель, вместо обещанных президентом 50 тысяч рублей врачам и 25 тысяч рублей медперсоналу в месяц.

Прокуратура Пермского края выявила неверный расчет стимулирующих выплат в нескольких медучреждениях региона. Проверялись начисления за работу с больными коронавирусной инфекцией врачам, медперсоналу, водителям скорой помощи. 16 мая региональному министру здравоохранения внесено представление провести дополнительные начисления. Прокуратура продолжает проверки.

Как сообщает "Новая газета", в в Пермском крае 1024 подтверждённых диагнозов. Речь идёт о 138 медиках, 17-ти медицинских учреждениях, 522 выздоровевших пациентах и 28 умерших. Это официальные данные, проверить которые по независимым источникам пока не представляется возможным.