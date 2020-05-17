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В Армавире медики потребовали вернуть уволенного главврача

Сотрудники городской больницы в Армавире попросили вернуть главного врача Сергея Смирнова. Он был уволен после жалоб из-за отсутствия выплат за работу с больными COVID-19.

Коллеги по работе записали видеообращение, в котором поддержали руководителя. Запись была опубликована изданием GorodArmavir.ru.
На кадрах видно, что медики вышли перед зданием больницы с листами бумаги, на которых написано: "Смирнов, мы с тобой". "Просим вернуть главного врача" и "Разобраться в ситуации",— сказали они.


На платформе Change.org появилась петиция в поддержку Сергея Смирнова. "Прошу заметить, что сотрудники не просили уволить главного врача, они говорили, что не получили выплаты. Прошу пояснить, в чём конкретно в данной ситуации обвиняется главный врач, если средства федеральные, и доплаты не получили не только медицинские работники нашего региона",— заявила автор петиции.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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