Жителя Камчатки осудили за призывы убивать росгвардейцев

Суд приговорил жителя Петропавловска-Камчатского к лишению свободы на два года условно за публичные призывы сжигать бойцов Росгвардии. Об этом сообщило издание "Кам 24" со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным следствия, в июле 2019 года местный житель разместил в интернете призывы к убийству сотрудников Росгвардии. Психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в сообщениях есть побуждение к насилию по мотиву ненависти и вражды против лиц, относящихся к отдельной социальной группе.

По данным ФСБ, ранее он был неоднократно судим, в том числе, за насильственные преступления.

Суд в Петропавловске-Камчатском признал местного жителя виновным "в публичных призывах к экстремизму с использованием интернета" и приговорил его к условному наказанию с испытательным сроком три года.

Он подал апелляционную жалобу, которую Камчатский краевой суд удовлетворил частично – ему сократили испытательный срок до двух лет.