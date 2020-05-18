Папа провёл первую после карантина мессу - в день памяти Иоанна Павла II

Папа римский Франциск провел первую с марта мессу в капелле собора святого Петра в Ватикане. Богослужение было приурочено к 100-летию со дня рождения папы Иоанна Павла II, причисленного недавно к лику святых. День его памяти отмечается сегодня, 18 мая. Собор, в котором похоронен святой, почти 70 дней был закрыт из-за угрозы распространения коронавируса.

На мессе присутствовали 30 человек. Все они соблюдали правила социального дистанцирования.

С сегодняшнего дня в итальянских храмах возобновляются службы. Все прихожане будут обязаны носить маски и соблюдать дистанцию во время мессы. Сегодня же в Италии открылись бары, рестораны и парикмахерские.

Постепенно ограничения из-за коронавируса снимают и в других странах Евросоюза. В Бельгии откроются начальные классы в школах. В Испании разрешено собираться в группы до 10 человек во всех городах, кроме Мадрида и Барселоны. Кафе и рестораны также откроются, но пока смогут принимать посетителей лишь на верандах. Чемпионат Испании по футболу LaLiga вновь стартует 12 июня. Спортсмены смогут тренироваться в группах.

Иоанн Павел II (Кароль Войтыла) возглавлял католическую церковь с 1978 по 2005 годы, был первым польским папой Римским. В 2015 году был причислен к лику святых.