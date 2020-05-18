Роспотребнадзор рекомендовал заполнять самолёты только наполовину

Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям продавать билеты на авиарейсы таким образом, чтобы число пассажиров в самолёте не превышало половины от общего числа посадочных мест. Положение об этом содержится в рекомендациях об организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.
"При продаже билетов следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолета" - говорится, в частности, в документе. Далее в нём поясняется, что цель рекомендации - "исключение рассадки пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места". При соблюдении этих требований действительно невозможно занять в салоне более половины посадочных мест.
Также в документе указаны общие требования для всех видов транспорта. Это "обязательный контроль температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция оборудования".
Пока неясно, каким образом авиакомпании будут воплощать в жизнь эти рекомендации. Министр транспорта России Евгений Дитрих ранее заявил о нецелесообразности соблюдения социального дистанцирования при рассадке пассажиров в самолётах: "Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то 70 тысяч рублей, даже самый минимальный" - приводили агентства его слова.
Росавиация ранее составила проект выхода из режима ограничений, введённых в связи с эпидемией. В нём говорится, в частности, о необходимости использования масок и запрете передвижения пассажиров по салону. Также упомянуто и про рассаживание пассажиров с соблюдением социальной дистанции.
- Сектор пассажирских авиаперевозок серьёзно пострадал от эпидемии коронавирусной инфекции. Многие страны прекратили пассажирское сообщение или серьёзно его ограничили. На данный момент прекращено пассажирское сообщение России с другими странами, число рейсов по России сокращено. С ослаблением ограничений в странах Европы, однако, авиакомпании постепенно восстанавливают рейсы. Малобюджетный перевозчик Ryanair уже объявил, что не будет искусственно ограничивать продажу билетов. При этом пассажиры на борту самолётов практически всех авиакомпаний должны носить маски и соблюдать другие гигиенические нормы.
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