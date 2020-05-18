Роспотребнадзор рекомендовал заполнять самолёты только наполовину

Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям продавать билеты на авиарейсы таким образом, чтобы число пассажиров в самолёте не превышало половины от общего числа посадочных мест. Положение об этом содержится в рекомендациях об организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

"При продаже билетов следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолета" - говорится, в частности, в документе. Далее в нём поясняется, что цель рекомендации - "исключение рассадки пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места". При соблюдении этих требований действительно невозможно занять в салоне более половины посадочных мест.

Также в документе указаны общие требования для всех видов транспорта. Это "обязательный контроль температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция оборудования".

Пока неясно, каким образом авиакомпании будут воплощать в жизнь эти рекомендации. Министр транспорта России Евгений Дитрих ранее заявил о нецелесообразности соблюдения социального дистанцирования при рассадке пассажиров в самолётах: "Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то 70 тысяч рублей, даже самый минимальный" - приводили агентства его слова.

Росавиация ранее составила проект выхода из режима ограничений, введённых в связи с эпидемией. В нём говорится, в частности, о необходимости использования масок и запрете передвижения пассажиров по салону. Также упомянуто и про рассаживание пассажиров с соблюдением социальной дистанции.