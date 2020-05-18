18 мая - День памяти жертв депортации крымских татар

В аннексированном Крыму и на Украине сегодня отмечается День памяти жертв депортации крымских татар. В Киеве и еще нескольких городах пройдут траурные акции. В стране сегодня начинается неделя солидарности с крымско-татарским народом.В соцсетях стартует флешмоб. Участников призывают делать фотографии с символом крымских татар - тамгой - и публиковать их в социальных сетях.
В аннексированном Севастополе подконтрольный России глава города Михаил Развожаев возложил цветы к мемориалу депортированных народов Крыма. В Симферополе активисты Украинского культурного центра в Крыму принесли к памятнику жертвам депортации крымских татар 1944 года жёлто-голубые букеты.
В Ростове-на-Дону обвиняемые по делу организации "Хизб ут-Тахрир" в конце заседания 18 мая подняли рукописные плакаты с надписями "Изгнание 18.05.1944. Мы не забыли" и "Свободу узникам Кремля". В России "Хизб ут-Тахрир" признана террористической, её деятельность запрещена.
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к народу сегодня выразил надежду на возвращение аннексированного Крыма под юрисдикцию Украины.
Посол США на Украине Кристина Квин призвала Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Дипломат подчеркнула, что Вашингтон считает незаконной российскую аннексию.
- В 1944 году после освобождения полуострова от нацистской оккупации по приказу Иосифа Сталина из Крыма в общей сложности были депортированы около 200 тысяч крымских татар. По разным оценкам, до половины из них погибли. Причиной выселения коренного населения, согласно официальной позиции СССР, стало сотрудничество части крымчан с нацистами во время Второй мировой войны.
- Президент России Владимир Путин после аннексии Крыма в 2014 году подписал указ о реабилитации народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму. Однако на полуострове участились случаи преследования крымских татар. Правозащитники связывают это с тем, что Меджлис крымско-татарского народа выступал против российской аннексии.
- Россия аннексировала Крым по результатам референдума, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Киев и страны Запада считают это нарушением норм международного права. Из-за аннексии полуострова США и Евросоюз ввели в отношении России санкции. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости".
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