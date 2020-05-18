В Псковской области медики рассказали о нехватке средств защиты

Сотрудники станции скорой помощи в Новосокольниках Псковской области рассказали о нехватке средств защиты. По их словам, на станции на данный момент остался один противочумный костюм и пять респираторов. Старший фельдшер станции Алиса Хохрякова рассказала корреспонденту сайта Север.Реалии, что на станции есть маски и один защитный экран.​

"На пневмонию мы выезжаем в одноразовых халатах, 5 штук у нас есть, а если на подтвержденный COVID-19, то в защитном костюме. Есть случаи, когда мы выезжали, вроде, просто на пневмонию, а потом подтверждался коронавирус", - рассказала Хохрякова.

Медики новосокольнической станции также обратились к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с жалобой о нехватке средств защиты. "Нам их по жребию надевать? Маски тоже экономим, хотя обязаны их менять каждые два часа. Без средств защиты медики рискуют заразиться сами и заразить других людей… Спецодежда также изношена, у кого-то один комплект, молодые фельдшера не обеспечены униформой, им приходится ее покупать за свой счет", – говорится в обращении.

Хохрякова также отметила, что помещения станции скорой в ужасном состоянии: постоянно течет крыша, в полах дырки, везде плесень и сырость и очень холодно, нет горячей воды и интернета, который нужен для отправки отчетов. Она рассказала, что о проблемах в больнице в курсе руководство региональной станции скорой, но чиновники не приняли никаких мер.

В комитете по здравоохранению и фармации Псковской области не ответили на запрос корреспондента сайта Север.Реалии.

По состоянию на 18 мая в Новосокольническом районе зафиксировано 25 случаев коронавирусной инфекции. Всего в Псковской области – 450, скончались 9 человек, выздоровели – 143.