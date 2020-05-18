Патриарх Кирилл отстранил двух епископов РПЦ

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл в понедельник временно отстранил епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова) от управления епархиями до разбирательства их дел в церковном суде. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

В указе патриарха говорится о "поступивших сообщениях, содержащих документально аргументированные обвинения в адрес вышеупомянутых архиереев в церковных правонарушениях, несовместимых с дальнейшим управлением епархиями". Рассмотрение обвинений передано в Высший общецерковный суд.

Решения об отстранении архиереев от должности принимаются довольно редко. Их имеет право принимать Синод РПЦ, а не патриарх единолично. Однако в случае, если дело против епископов передаётся в церковный суд, патриарх может назначить временно управляющих их епархиями, а из самих отстранить.

О сути обвинений в указе патриарха не сказано.