Патриарх Кирилл отстранил двух епископов РПЦ

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл в понедельник временно отстранил епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова) от управления епархиями до разбирательства их дел в церковном суде. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.
В указе патриарха говорится о "поступивших сообщениях, содержащих документально аргументированные обвинения в адрес вышеупомянутых архиереев в церковных правонарушениях, несовместимых с дальнейшим управлением епархиями". Рассмотрение обвинений передано в Высший общецерковный суд.
Решения об отстранении архиереев от должности принимаются довольно редко. Их имеет право принимать Синод РПЦ, а не патриарх единолично. Однако в случае, если дело против епископов передаётся в церковный суд, патриарх может назначить временно управляющих их епархиями, а из самих отстранить.
О сути обвинений в указе патриарха не сказано.
- 15 мая издание Credo сообщило, что в интернете распространяются материалы, порочащие епископа Костомукшского, в частности, "фотографии пикантного содержания и свидетельства о гомосексуальной активности клириков епархии". Подобные же обвинения выдвигались и в адрес епископа Армавирского на ряде сайтов и в соцсетях.
- Ещё до своего отстранения Игнатий (Тарасов) прокомментировал обвинения, заявив, что речь идёт о "заказе" против него. В проповеди 17 мая он сказал, что главная цель заказчиков - добиться, чтобы люди перестали ходить в храмы.
- В конце 1990-х годов Тарасов был помощником проректора Санкт-Петербургской духовной академии по воспитательной работе и в этом качестве подвергался критике со стороны студентов. Утверждается, что во время его рукоположения в сан студенты стали выкрикивать "анаксиос" (недостоин).
- В 2015 году епископ Армавирский, управляя автомобилем Land Cruiser, попал в ДТП, в результате которого пассажирка машины получила перелом позвоночника. Дело закончилось примирением сторон - пишет "Медуза".
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