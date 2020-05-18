Умер актёр Мишель Пикколи, снимавшийся в фильмах Годара и Бунюэля

Во Франции 18 мая на 95 году жизни скончался актер Мишель Пикколи, сообщило агентство France-Presse. Родственники актёра отметили, что причиной его смерти стал инсульт.

Мишель Пикколи родился в 1925 году в Париже в семье музыкантов. В возрасте 20-ти лет он впервые снялся в кино, а всего за свою карьеру Пикколи играл более чем ста картинах. Признание пришло к нему в 1963 году после выхода на экраны фильма Жан-Люка Годара, "Презрение", в котором Пикколи сыграл вместе с Брижит Бардо.

Актёр неоднократно снимался в фильмах Жака Руффио и Клода Шаброля, в шести картинах сотрудничал с Луисом Бунюэлем, в том числе исполнил роль министра в "Скромном обаянии буржуазии", удостоенном в 1972 году Оскара в категории "лучший иностранный фильм".

Пикколи неоднократно номинировался на премию Сезар. В 1980 году награду Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль актёр получил за работу в фильме "Прыжок в пустоту", а в 1982 году его роль в фильме "Странное дело" была удостоена серебряного приза Берлинского кинофестиваля.

Партнершами Пикколо по съемочной площадке в разные годы были Катрин Денёв, Симона Синьоре, Роми Шнайдер, Анук Эме, Натали Бай, сообщило "Международное французское радио".