ТАСС: "Уровень циркуляции коронавируса упал в четыре раза"

Уровень циркуляции коронавируса среди жителей Москвы и Московской области упал в 4-5 раз. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина.

Увеличился объём тестирования, но в то же время не увеличилось число инфицированных, заявил Акимкин. "По тем данным, которые мы имеем, а мы протестировали сегодня как референс-центр по Москве порядка 90 тысяч жителей Москвы и Московской области, мы можем говорить о том, что за последнюю неделю уровень циркуляции коронавируса среди населения по числу выявленных упал практически в четыре-пять раз и по сегодняшнему дню составляет в Москве 2,6%, а по Московской области - 3,8 и 3,9, а было 12-14%", - сказал он в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.