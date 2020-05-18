Генпрокурор США усомнился в перспективах "Обамагейта"

Генеральный прокурор США Уильям Барр выразил сомнение в том, что против бывшего президента Обамы и бывшего вице-президента Байден будут возбуждены уголовные дела. Барр выступил с таким заявлением в связи с инициативой федерального прокурора Джона Дарема о перепроверке оснований для проведённого расследования о "российском вмешательстве" в президентские выборы 2016 года.

Президент Трамп в последние недели несколько раз упоминал о скандале, который он называет "Обамагейт" и считает "крупнейшим политическим преступлением в истории США". Агентство Reuters, отмечает, что, обвиняя политичеких противников в преступлениях, Трамп не затрудняет себя никакими конкретными примерами "преступных деяний", якобы совершённых Бараком Обамой и Джо Байденом.

Трамп также выразил удивление тем, что Генеральный прокурор США Уильям Барр отказывается расследовать действия Обамы.

Трамп усиливает нападки на оппонентов в то время, когда в США раздаётся всё более жёсткая критика в адрес его администрации по поводу беспрецедентных в мирное время жертв эпидемии коронавируса. 88 тысяч американцев умерли от Covid-19 всего через несколько месяцев после того, как Трамп назвал "выдумкой" предупреждения экспертов об угрозе эпидемии. Агентство Reuters отмечает, что критика Трампа в адрес демократов тем сильнее, чем ближе прямое противоборство Трампа с Байденом в ходе ноябрьских президентских выборов.

Генпрокурор Барр предупредил, что предвыборная борьба двух кандидатов должна проходить в русле политических дебатов. По словам генпрокурора, любое расследование политической деятельности кандидатов сможет начаться только после персонального согласия самого Уильяма Барра. "Мы не может допустить, чтобы выборный процесс был заглушён обвинительной риторикой любого из кандидатов".