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Франция и Германия предложили создать фонд поддержки ЕС

France's President Emmanuel Macron and Germany’s Chancellor Angela Merkel during a news conference at the G20 summit in Osaka

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель предложили направить 500 миллиардов евро в фонд восстановления после эпидемии коронавируса.

Макрон и Меркель выступили с совместным заявлением по видеосвязи. По словам политиков, Париж и Берлин заинтересованы в сильном Евросоюзе, поэтому они внесли такую инициативу.

Деньги из фонда направят в наиболее пострадавшие сектора и регионы. Какие именно отрасли нуждаются в помощи, решит Еврокомиссия.

Фонд может стать дополнением к общему бюджету ЕС на период с 2021 по 2027 годы. По словам Меркель, с помощью дополнительных инвестиций получится перезапустить европейскую экономику.

Западные СМИ называют это важным шагом, который поможет объединить Евросоюз после пандемии COVID-19.

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