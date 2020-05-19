Франция и Германия предложили создать фонд поддержки ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель предложили направить 500 миллиардов евро в фонд восстановления после эпидемии коронавируса.

Макрон и Меркель выступили с совместным заявлением по видеосвязи. По словам политиков, Париж и Берлин заинтересованы в сильном Евросоюзе, поэтому они внесли такую инициативу.

Деньги из фонда направят в наиболее пострадавшие сектора и регионы. Какие именно отрасли нуждаются в помощи, решит Еврокомиссия.

Фонд может стать дополнением к общему бюджету ЕС на период с 2021 по 2027 годы. По словам Меркель, с помощью дополнительных инвестиций получится перезапустить европейскую экономику.

Западные СМИ называют это важным шагом, который поможет объединить Евросоюз после пандемии COVID-19.