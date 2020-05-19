Лоукостер easyJet сообщил о хакерской атаке

Британская авиакомпания easyJet сообщила о кибератаке на свои серверы. Хакеры получили доступ к данным девяти миллионов клиентов и более чем двум тысячам кредитных карт, говорится в сообщении на сайте компании.

У easyJet нет информации о том, смогли ли злоумышленники использовать полученные данные в неправомерных целях. Лоукостер заявил, что свяжется с пострадавшими клиентами и посоветует принять меры по защите от потенциального фишинга.

easyJet – один из бюджетных европейских авиаперевозчиков. В 2019 году компания перевезла 96 миллионов пассажиров. С 24 марта этого года большинство рейсов easyJet отменены из-за пандемии коронавируса.