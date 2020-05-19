В Петербурге запретили прощание с умершими вне зависимости от диагноза

Главный санитарный врач Cанкт-Петербурга Наталья Башкетова ужесточила правила похорон из-за "ухудшения эпидемиологической обстановки". Родственникам запретили прощания с умершими вне зависимости от причин смерти. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на предписание.​

"Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза в связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки в городе Санкт-Петербурге", - говорится в документе.

"Фонтанка" уточняет, что этот документ пока нигде не опубликован, фотографию предписания прислал в редакцию один из читателей. При этом в ГУП "Ритуальные услуги" изданию подтвердили, что хоронить всех умерших действительно будут в закрытых гробах, даже если причиной их смерти стали ДТП или насильственные действия. "Тела же все равно находятся все вместе (в морге), это для вашей же безопасности", - пояснили в учреждении. На какое время введён запрет - неясно.

Ранее петербургское управление Роспотребнадзора предписало хоронить в закрытых гробах только умерших от коронавирусной инфекции - пишет Север.Реалии.

По официальным данным на 19 мая, в Петербурге выявлено 11340 случаев заболевания. Умерли 95 человек, выздоровели - 2272 человека.