В Петербурге запретили прощание с умершими вне зависимости от диагноза

Главный санитарный врач Cанкт-Петербурга Наталья Башкетова ужесточила правила похорон из-за "ухудшения эпидемиологической обстановки". Родственникам запретили прощания с умершими вне зависимости от причин смерти. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на предписание.
"Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза в связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки в городе Санкт-Петербурге", - говорится в документе.
"Фонтанка" уточняет, что этот документ пока нигде не опубликован, фотографию предписания прислал в редакцию один из читателей. При этом в ГУП "Ритуальные услуги" изданию подтвердили, что хоронить всех умерших действительно будут в закрытых гробах, даже если причиной их смерти стали ДТП или насильственные действия. "Тела же все равно находятся все вместе (в морге), это для вашей же безопасности", - пояснили в учреждении. На какое время введён запрет - неясно.
Ранее петербургское управление Роспотребнадзора предписало хоронить в закрытых гробах только умерших от коронавирусной инфекции - пишет Север.Реалии.
По официальным данным на 19 мая, в Петербурге выявлено 11340 случаев заболевания. Умерли 95 человек, выздоровели - 2272 человека.
- В последние дни резкого роста числа новых инфицированных в Петербурге по официальным данным не наблюдается, их число колеблется от 400 до 450. В связи с этим неясно, что имеется в виду под "ухудшением эпидемиологической обстановки".
- Губернатор Петербурга Александр Беглов на днях заявлял, что, помимо коронавирусной инфекции, в городе многие болеют так называемой внебольничной пневмонией, причём число смертей от пневмонии в несколько раз больше, чем подтверждённых случаев смерти от COVID-19. Такая же ситуация и в ряде других регионов, наиболее известен пример Дагестана.
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