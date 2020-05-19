"Левада-центр": четверть респондентов сообщили о сокращениях на работе

Четверть опрошенных россиян сообщила о сокращении кадров у них на работе на фоне пандемии коронавируса. 15 процентов респондентов ждут, что сокращения могут произойти в ближайшее время. Об этом говорят данные социологического опроса "Левада-центра".

Более трети участников опроса сообщили о сокращении зарплат, а 25 процентов – озадержках выплат на работе. При этом половина опрошенных считает, что в ближайшее время задержек зарплат не будет.

Наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса оказались жители городов с населением более 500 тысяч, сообщают социологи.

"Левада-центр" проводил опрос по телефону в период с 24 по 27 апреля. Всего было проведено 1608 интервью с россиянами в возрасте от 18 лет и старше.